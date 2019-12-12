Махачкала, , 14:48 — REGNUM Сотрудники силовых структур провели оперативные мероприятия на ювелирных рынках в Дагестане. В результате ими изъято более 200 кг изделий без проб или с пробами, вызывающими сомнения в подлинности, пишет 12 декабря ТАСС.

Сообщается, что проверки проводились сотрудниками ФСБ на рынках в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте. Все изъятые изделия направлены на экспертизу, по результатам которой будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Дагестане была задержана преступная группа, которая занималась аферами с золотом и серебром. Членов банды подозревают в уклонении от обязательной сдачи государству приобретенных драгоценных металлов и камней на аффинаж (очищение благородных металлов от загрязняющих примесей).