Кэри, США, , 14:02 — REGNUM Компания Bethesda Softworks пообещала бесплатно выпустить дополнения к консольным версиям игр Doom и Doom 2. Об этом 11 декабря сообщило издание Eurogamer.

В рамках бесплатного обновления игроки получат дополнения Sigil, TnT: Evilution и The Plutonia Experiment. Дата их выхода пока не сообщается.

Напомним, в 2019 году Bethesda выпустила «классическую трилогию Doom» на современных консолях: PS4 и Xbox One. Первые две части франшизы также появились на мобильных устройствах.

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