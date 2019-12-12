Ульяновск, , 13:57 — REGNUM В 2020—2021 годах в Ульяновской области запустят новые меры поддержки инвалидов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке» по итогам заседания комиссии по делам инвалидов.

В 2020 году в регионе начнут реализовать проект «Домашний микрореабилитацинный центр». Он предполагает создание пяти междисциплинарных бригад, которые будут выезжать на дом к ребёнку, который по состоянию здоровья не может посещать реабилитационные центры. Также будет увеличено финансирование на лекарственное обеспечение и на службу проката технических средств реабилитации.

Кроме того, до 2021 года в каждом муниципальном образовании предполагается запустить службу «Социального такси».

Отметим, в 2019 году во всех муниципалитетах созданы микрореабилитационные центры по реабилитации детей-инвалидов. Также стали предоставлять субсидии работодателям на возмещение части затрат по оплате труда выпускников из числа инвалидов молодого возраста. Кроме того, доплаты получают их наставники.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года в Мелекесском районе Ульяновской области будет действовать круглогодичный лагерь для семей, воспитывающих детей-инвалидов, «Моя любимая дача». Лагерь создаётся для развития детского туризма и при семидневной смене планируется охватить около 1 тысячи детей с ОВЗ в год.

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Всего в Ульяновской области проживают более 116 тыс. инвалидов, в том числе 5,5 тыс. детей-инвалидов. Услуги оказывают три реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, три центра социального обслуживания, два детских дома-интерната.

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