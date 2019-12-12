Томск, , 13:57 — REGNUM В Томской области IT-специалисты (так называемые айтишники) будут бороться с наркобизнесом в даркнете. Как сообщили ИА REGNUM 12 декабря в областной администрации, в управлении наркоконтроля регионального главка МВД уже создано соответствующее подразделение, которое приступит к работе с 2020 года.

По словам замгубернатора Томской области Игоря Толстоносова, в регионе оперативная обстановка в сфере наркопреступности в 2019 году оставалась сложной. При этом большинство преступных сообществ для распространения запрещенных веществ использует теневые интернет-площадки.

Напомним, по поручению президента РФ готовятся поправки в федеральное законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотиков в интернете. МВД России должно создать штатные подразделения, специализирующиеся на пресечении наркопреступлений с использованием телекоммуникационных технологий.

Начальник томской полиции Демьян Лаптев уже подписал приказ о формировании отделения IT-технологий.

По мнению правоохранителей, главная проблема для раскрытия преступлений в интернете — бесконтактный способ коммуникации и сбыта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала 2019 года зарегистрировано 1640 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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