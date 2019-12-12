Сан-Диего, США, , 13:53 — REGNUM Разработчики Rocket League прислушались к игрокам и снизили цены на предметы во внутриигровом магазине. Об этом сообщалось 11 декабря на сайте проекта.

По словам экспертов, цены в магазине снизились примерно в два раза. При этом все игроки, совершавшие покупки в период с 4 по 11 декабря 2019 года, получат часть средств обратно.

Напомним, Rocket League — это гоночный симулятор, в котором проводятся соревнования, напоминающие футбол. Две команды игроков (по три человека в каждой) управляют автомобилями и пытаются загнать мяч в ворота соперника.

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