История вопроса

10 декабря 2019 года при проведении операции на сердце в одной из клиник Мюнхена скончался один из самых ярких политиков России Юрий Михайлович Лужков. Он был мэром Москвы с 6 июня 1992 г. по 28 сентября 2010 г. Занимал эту должность 18 лет.

Осенью 2010 года уволен «в связи с утратой доверия президента России Д.А.Медведева». Однако уже в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность». В течение 9 лет (2001—2010 годы) был также сопредседателем высшего совета партии «Единая Россия"