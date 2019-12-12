Москва, 12 декабря 2019, 13:53 — REGNUM В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Отпевание бывшего градоначальника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков скончался во время операции в клинике Мюнхена 10 декабря, ему было 83 года. Бывшего мэра похоронят рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.
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