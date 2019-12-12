Владимир, , 13:52 — REGNUM Во Владимирской области 31 декабря будет выходным днём. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.

Вместо вторника, 31 декабря, рабочий день в регионе перенесут на субботу, 28 декабря. Таким образом владимирцы получат возможность провести канун Нового года дома.

Ранее к Сипягину от имени жителей региона обратились представители партии «Родина». В обращении было сказано, что многие жители региона будут брать выходной или отпрашиваться с работы, чтобы подготовиться к празднику, сообщили «Владимирские ведомости».