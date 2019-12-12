Москва, , 13:50 — REGNUM Правительство России рассматривает законопроект, отменяющий аккредитацию образовательной деятельности для аспирантуры и адъюнктуры. Об этом 12 декабря сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, будет рассмотрен законопроект, который позволяет сделать систему подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или адъюнктуре более гибкой.

Подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или адъюнктуре.

«Мы рассмотрим законопроект, который позволяет сделать эту систему более гибкой. Модернизируем систему требований к подготовке аспирантов по итоговой аттестации. Законопроект отменяет аккредитацию образовательной деятельности по программам аспирантуры. Вместо стандартов, так называемых ФГОСов, вводится система Федеральных государственных требований», — сказал он.

По словам главы правительства, нововведение позволит учитывать специфику работы по разным научным направлениям, оценивать конкретные результаты для каждого аспиранта. Кроме того, новый формат потребует меньших расходов.