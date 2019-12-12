Москва, , 13:50 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей беременных женщин и матерей с малолетними детьми, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Устанавливается санитарная норма не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью. Вводится порядок содержания беременных женщин и матерей с детьми отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.

«Эта мера гуманная, в первую очередь, по отношению к детям. Улучшение условий содержания для беременных женщин и матерей с детьми, и их нахождение отдельно от других подозреваемых и обвиняемых, должны также способствовать их исправлению», — считает глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В настоящее время санитарные нормы по размеру площади в камере на человека распространяются на подозреваемых и обвиняемых, но поскольку дети к данным категориям не относятся, это ухудшает условия содержания матерей с детьми, отметил парламентарий.