Соннам, , 13:48 — REGNUM Разработчики Player Unknown's Battlegrounds добавили в свой проект новые «эффекты крови». Об этом сообщалось 11 декабря на сайте игры.

По словам разработчиков, теперь игроки будут видеть брызги крови после каждого попадания по противнику. Сообщается, что эффект от выстрела в голову или шею «будет особенно зрелищным».

Напомним, Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) — это шутер в поджанре «королевская битва». В нём игроки сражаются на постоянно-сужающейся карте за звание последнего выжившего.

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