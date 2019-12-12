Джакарта, , 13:47 — REGNUM Национальная полиция Индонезии определила ряд приоритетных областей в рамках операции «Рождество и Новый год 2020», сообщает Kompas.

По данным полиции, безопасность будет усилена на Яве, Лампунге, Бантене, Джакарте, Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява, Бали, Малуку, Папуа и Западное Папуа.

Стало известно, что операцию планируется провести в течение 10 дней, с 23 декабря по 1 января 2020 года.

В конце года по всей Индонезии будет задействовано 100 тыс. человек для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Индонезии в Гётеборге (Швеция) провели мероприятие по случаю Рождества, известное как Julfest.

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