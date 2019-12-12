Тюмень, , 13:46 — REGNUM Тюменская областная дума запретила продажу энергетических напитков несовершеннолетним. За нововведение проголосовало большинство депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Запрет на продажу распространяется и на учреждения Тюменской области. Энергетики нельзя продавать в образовательных и медицинских учреждениях, в спортзалах и в местах проведения детских праздников.

Отметим, что законопроект не поддержали представители «Деловой России», «Опоры России» и «Ассоциации малоформатной торговли».

Отметим, что в ряде регионов страны данный запрет действует не первый год. Способность энергетических и тонизирующих напитков стимулировать центральную нервную систему человека признана специалистами вредной для растущего организма человека.

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