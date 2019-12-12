Брянск, , 13:48 — REGNUM Свыше 18,5 млн рублей было выплачено по исковым обязательствам осуждёнными, отбывающими наказание в исправительных колониях №№ 1 и 2 в Брянске. Данные, актуальные на 1 декабря 2019 года, опубликовала 12 декабря пресс-служба регионального управления ФСИН.

Причинённый ущерб возмещается путём удержания денег с заработной платы или пенсии, а также по заявлению осуждённого из личных средств. Граждане, имеющие исковые обязательства, трудоустраиваются, по возможности, в первоочередном порядке. По данным на 1 декабря 2019 года, из числа осуждённых, имеющих исковые обязательства, трудоустроено 94%.

В колониях занимаются производством одежды и обуви, изготавливают оборудование для продовольственных служб, мебель, предметы благоустройства.