Краснодар, , 13:33 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям пилотов, погибших при крушении вертолета в районе станицы Платнировской, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Телеграмму глава региона направил в 55-й отдельный Севастопольский ордена Кутузова 2-й степени вертолетный полк.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему вертолетному полку, вам лично. Это невосполнимая потеря. Кубань скорбит вместе с вами. Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, около 23:00 11 декабря при совершении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение вертолёт Ми-28. Оба пилота погибли. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело возбуждено после катастрофы с военным вертолётом на Кубани