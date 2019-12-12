Москва, , 13:56 — REGNUM В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино» на юго-востоке Москвы появится здание обслуживания пассажиров с магазинами и паркингом. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы по итогам заседания градостроительной комиссии города.

В аренду «ТПУ Выхино» предоставят четыре земельных участка, общая площадь которых составит 2,1 гектара. На этой территории построят здание обслуживания пассажиров, размесят коммерческие объекты и паркинг на 680 мест.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор должен в течение шести лет построить на четырех участках здание площадью 75 тысяч 950 квадратных метров.