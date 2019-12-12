Уфа, , 13:37 — REGNUM Два бывших полицейских, которых обвиняют в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, выступая с последним словом в суде, попросили их оправдать. Об этом 12 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Кировского районного суда.

По его словам, третий обвиняемый выступит с последним словом 16 декабря. Тогда же станет известна дата принятия окончательного решение по этому делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница полиции сообщила стражам порядка о том, что трое мужчин изнасиловали ее на работе. Позже всех фигурантов этого дела и дознавательницу уволили из органов правопорядка по отрицательным мотивам.