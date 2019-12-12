Ульяновск, , 13:23 — REGNUM В Ульяновской области буду усилены меры по повышению качества благоустройства территорий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Согласно документу, речь идёт об установлении сроков реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние дворов и территорий — данная работа должна быть завершена в 2020 году до 1 ноября. В частности, муниципальным образованиям рекомендовано до начала 2020 года утвердить дизайн-проекты благоустройства на предстоящий год, до 1 марта 2020 года должны быть подготовлены техническое задание, сметы и экспертное заключение по проектно-сметной документации, до 1 мая — заключить контракты на благоустройство общественных пространств (дворов, парков, скверов, набережных, аллей).

В 2020 году в Ульяновской области планируется благоустроить 100 дворовых территорий и 16 общественных пространств в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, Барыше, Инзе, Сенгилее и посёлке Силикатный.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также благоустраивают родники. В 2019 году приведены в порядок 27 источников, в 2020 году планируется обустроить 30. Всего в Ульяновской области насчитывается более 1500 родников.