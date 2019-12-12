Москва, , 13:36 — REGNUM Предрасположенность к избыточной массе тела есть у более чем половины жителей России. Таковы результаты исследования Росстата «Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения» за 2018 год.

Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Ожирение первой, второй и третьей степени наблюдается у 17,8% мужчин и 24,5% женщин. Только 34% мужчин и 38,1% женщин имеют вес в пределах нормы, говорится в исследовании.

Предрасположенность жителей РФ к накоплению избыточной массы тела оценивалась с помощью ряда инструментов: измерения роста и веса и сопоставления этих характеристик с суточным рационом и его калорийностью.

Отмечено, что в среднем мужчины в 2018 году потребляли в сутки 3031 килокалорию, а женщины — 2225,5 килокалорий. В основном рацион состоял из углеводов и жиров.

Исследование проводилось путём опроса 100 тыс. респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тыс. домохозяйств, об их образе жизни, питании и наличии заболеваний.

Читайте также: Более 40% жителей России сомневаются в диагнозе врача