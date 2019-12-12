Челябинск, , 13:13 — REGNUM В Челябинской области двое подростков 2008 года рождения подкладывали посторонние предметы на железнодорожные пути. Об этом сообщает южно-уральское управление МВД России на транспорте.

На перегоне Кыштым — Бижеляк машинист грузового поезда это увидел и передал информацию по назначению. Прямо на месте полицейские поймали двоих пятиклассников. Они пояснили стражам порядка, что клали камни ради любопытства.

С несовершеннолетними и их родителями проведена профилактическая беседа. Кроме того, их родители оштрафованы.