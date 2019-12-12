Москва, , 13:09 — REGNUM Закон о праве заемщика вернуть часть стоимости страховки при досрочном погашении ипотечного кредита, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Заемщик при досрочном погашении кредита и отказа от кредитной страховки сможет вернуть уплаченную ранее страховую премию, кроме той части премии, которая соответствует периоду страхования. Такие нормы коснутся заемщиков, которые заявили о досрочном отказе от страховки в течение недели после того, как досрочно погасил кредит.

Как отмечали авторы инициативы, закон направлен на защиту прав граждан. Так, банки будут обязаны вернуть все уплаченные в счет страховки средства в течение семи рабочих дней. При этом новые нормы коснутся только тех кредитов, в которых заемщик не прибегал к страховым случаям.