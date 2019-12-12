Тегеран, , 13:18 — REGNUM Число арестованных и погибших участников протестов в Иране многократно выросло за период с 1992 по 2019 год. Таковы примерные оценки, основанные на открытых источниках.

Крупные антиправительственные протесты происходили в объединенной Исламской Республике Иран в 1992, 1995, 1999, 2009, 2017 и 2019 годах. Институт государств Персидского залива в Вашингтоне разделяет их на экономические и политические, отмечая, что первые мобилизуют меньше протестующих и короче по продолжительности, однако становятся гораздо более жестокими.

Такие протесты приводят к большему числу жертв и арестованных, а также оборачиваются гибелью большего числа силовиков.

Так, в 1992 году итогом протестов стала гибель четырех и арест 300 человек. В 2009 погибли около 70 человек, были арестованы 4 тыс. В 2019 году протесты, начавшиеся в середине ноября, сопровождались арестом 8343 человек. Погибли 208 человек.

Читайте также: В Иране во время беспорядков погибли свыше 1 тыс. человек — правозащитники