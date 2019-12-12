Махачкала, , 13:42 — REGNUM Правоохранительные органы в Дагестане разбираются в запутанной истории о матери и ее дочери, которую та не видела уже около четырех лет. Выясняется, ребенок пропал, как утверждает женщина, или в свое время был продан ею самой.

В полицию обратилась 29-летняя жительница города Избербаша с заявлением о пропаже малолетней дочери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по Дагестану. Женщина призналась, что после рождения ребенка у нее возникли серьезные финансовые проблемы. Обеспечивать дочь, по ее словам, она не могла, и поэтому, по совету своей подруги, передала ребенка на воспитание в благополучную семью.

Однако после того, как посредница забрала дочь, заявительница больше ее не видела. Женщина предполагает, что знакомая передала ребенка третьим лицам за денежное вознаграждение.

Посредницу — 37-летнюю жительницу Дербентского района Дагестана — вскоре доставили в отдел полиции. Она утверждает, что заявительница была в курсе финансовой стороны вопроса и получила свою долю.

Женщина рассказала, что с матерью ребенка знакома давно и, когда в 2014 году подруга родила, они проживали совместно. Жили в основном на пособия по уходу за ребенком, а когда девочке исполнилось полтора года, социальные выплаты значительно уменьшились. У подруг возникли финансовые трудности, в связи с чем опрашиваемая предложила матери передать ребенка на воспитание знакомым

Мать, по ее словам, согласилась, надолго думая, за что получила от «покупателей» 100 тыс. рублей. При этом, по условиям сделки, разговора о возврате девочки не было.

Полицейские начали проверку и установили нынешнее местонахождение девочки и семью, в которой она проживает. Сообщается, что ребенок воспитывается в благополучной семье и противоправные действия в отношении него не совершались. Следствию теперь предстоит разобраться в этом деле и дать оценку действиям каждой из сторон.