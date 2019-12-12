Абакан, , 12:31 — REGNUM Новогодние каникулы позволяют «перезагрузиться» и побыть с семьёй, поэтому они должны быть продолжительными. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический аналитик Михаил Верхотуров (Хакасия).

«Я за длинные новогодние каникулы. У людей есть возможность «перезагрузиться», побыть со своими родными, встретиться с друзьями, которых давно не видел. А те, кто не умеет распоряжаться своим свободным временем и не знает, куда себя «определить», пусть работают, кто же запрещает?» — отметил Михаил Верхотуров.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому сервисом OneTwoTrip, большинство жителей России (47,5% от общего числа опрошенных) предпочли бы отдыхать 1−3 дня в январе на новогодние праздники. За отдых длительностью от четырёх до семи дней высказались 38,7% опрошенных. От восьми до десяти дней хотели бы отдыхать 6,3% респондентов. А 7,5% участников опроса предпочли бы вообще не отдыхать после Нового года.

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