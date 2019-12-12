Воронеж, , 12:30 — REGNUM Вылет нескольких рейсов задержан из международного аэропорта «Воронеж» из-за погодных условий утром 12 декабря, сообщает ИА REGNUM. Утром на Воронеж опустился туман.

Судя по данным онлайн-табло, на час был задержан рейс в московский аэропорт «Домодедово» авиакомпании S7, до 12:50 также задержан рейс «Аэрофлота» в московский «Шереметьево». Также был задержан прилёт трёх рейсов из Москвы.

Накануне, 11 декабря, из-за погодных условий в аэропортах Москвы были отменены и задержаны десятки рейсов.