Москва, 12 декабря 2019, 12:28 — REGNUM Московские школьники примут участие в соревнованиях по танцевальному симулятору JustDance. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.
По правилам конкурса, победителем становится тот, кто наиболее точно повторит движения танцора на экране. В соревнованиях примут участие около сотни московских школьников, учеников 7 и 9 классов.
Мероприятие пройдет 13 декабря в 15:00 в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.