Москва, , 12:28 — REGNUM Московские школьники примут участие в соревнованиях по танцевальному симулятору JustDance. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

По правилам конкурса, победителем становится тот, кто наиболее точно повторит движения танцора на экране. В соревнованиях примут участие около сотни московских школьников, учеников 7 и 9 классов.

Мероприятие пройдет 13 декабря в 15:00 в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.