Урумчи, Китай, , 12:26 — REGNUM Густой туман укутал столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая город Урумчи, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Туман не рассеивается уже третьи сутки, в связи с чем вот уже 40 часов в аэропорту города отменены все рейсы, сообщили в Международном аэропорту «Дивопу» в Урумчи. Нарушение работы воздушного транспорта затронуло более 100 тыс. пассажиров.

Местные железнодорожные власти помогли более чем 2500 пассажиров, чьи рейсы были отменены добраться да аэропорта города Турфан. Ожидается, что туман не рассеется до 14 декабря.

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