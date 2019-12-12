Москва, , 13:18 — REGNUM Самыми популярными курортами России на катания на горных лыжах по мнению жителей являются «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае и «Домбай» в Карачаево-Черкесии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе портала ТурСтат.

В первую десятку рейтинга, согласно голосованию пользователей портала, вошли лыжные курорты «Роза Хутор» 18% голосов), «Курорт Красная Поляна» (13%), Шерегеш (12%), Белокуриха (9%), «Домбай» (7%), а также курорты «Абзаково"в Башкирии и «Сорочаны» в Московской области (по 6%), «Гора Белая» в Свердловской области, «Солнечная долина» в Челябинской и «Свияжские холмы» в Татарии (по 5%). За курорт «Архыз» и Чусовой проголосовали по 4% пользователей.

Согласно выводам специалистов компании, число россиян, увлекаюшихся катаним на горных лыжах, ежегодно увеличивается на 5−10%. Сейчас данный вид активного досуга объединяет 3 млн человек.