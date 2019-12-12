Лесосибирск, Красноярский край, , 12:25 — REGNUM Бывший глава Лесосибирска Николай Терентьевич Колпаков скончался на 88 году жизни. Об этом 12 декабря сообщает газета «Заря Енисея».

Николай Терентьевич является одним из отцов-основателей города сибирских лесопромышленников на Енисее, вблизи впадения Ангары. Именно по его инициативе в феврале 1975 года на базе трёх рабочих посёлков — Маклаково, Новомаклаково, Стрелка — был образован город Лесосибирск.

В общей сложности Николай Терентьевич возглавлял Лесосибирск почти 30 лет. С 1975 года — в качестве первого секретаря Лесосибирского горкома КПСС. А с 1997 — в качестве главы города Лесосибирска — председателя городского Совета. На эту должность его переизбирали ещё дважды, в 2001 и 2005 годах.

Николай Терентьевич был награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». Ему был вручён Золотой Знак Законодательного Собрания Красноярского края №1. В 1995 году Николаю Терентьевичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Лесосибирска».

Родился Николай Терентьевич 22 мая 1932 года в Богучанском районе Красноярского края. После окончания Сибирского лесотехнического института работал в Енисейске, где начал трудовую жизнь мастером-технологом, а в Лесосибирск переехал с поста первого секретаря горкома партии.