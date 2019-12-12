Москва, , 12:20 — REGNUM На новогодние подарки жители России в среднем планируют потратить 13,5 тыс. рублей, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Мужчин готовы выложить на подарки на 40% больше женщин — 15 тыс. 600 и 11 тыс. 200 руб. соответственно. Чем больше зарплата, тем больше расходы на подарки — с зарплатой до 30 тыс. руб. выделят 10 тыс. руб, свыше 80 тыс. руб. — 16 тыс. 200 руб.

На первом месте трат на новогодние подарки Москва — в среднем 16 тыс. 500 руб. На втором месте — Красноярск (15 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (менее 15 тыс. руб.). Самые скромные бюджеты у жителей Волгограда и Казани (по 10 тыс. 000 руб.).

Опрос проведен 25 ноября — 7 декабря 2019 года в 675 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 5000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый десятый житель России (11%) планирует не дарить подарки на Новый год.

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