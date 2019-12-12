Ташкент, , 12:15 — REGNUM Сотрудники ГУВД Ташкенте пресекли незаконную продажу сильнодействующих лекарственных препаратов в одной из аптек Ташкента, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Правоохранительные органы установили, что 24-летний продавец аптеки отпускал сильнодействующие препараты без предъявления покупателем специального рецепта.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли таблетки и флаконы с препаратами. Все материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 251−1 УК Узбекистана («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ»).

Напомним, 22 ноября в ГУВД Ташкента сообщили, что на одном из билбордов была размещена скрытая реклама наркотиков. Плакат был демонтирован. Подобная реклама наркотиков также была замечена в городах Казахстана.

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