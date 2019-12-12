Москва, 12 декабря 2019, 12:15 — REGNUM На прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя приедет президент России Владимир Путин. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым», — сообщил Песков.
Напомним, экс-мэр российской столицы Юрий Лужков скончался 10 декабря во время операции на сердце. Прощание с ним проходит в Москве 12 декабря. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
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