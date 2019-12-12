Оренбург, , 12:18 — REGNUM В Оренбурге по факту продажи жевательной никотиносодержащей смеси (снюса) возбуждено уголовное дело. Контроль за его расследованием ведёт осуществляет прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

«Учитывая значимость вопроса пресечения незаконной продажи несовершеннолетним товаров, способных нанести вред их жизни и здоровью, прокурор области Сергей Берижицкий поручил прокурору Оренбурга установить контроль за ходом расследования данного уголовного дела», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 15 ноября в табачном киске по проспекту Гагарина ребенку продали 20 пакетиков снюса, содержание никотина в них эквивалентно двум пачкам сигарет. Кроме того, в жевательной смеси есть соли тяжелых металлов. Разовое употребление снюса вызывает никотиновую интоксикацию подростков, вплоть до смертельной.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».