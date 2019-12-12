Душанбе, , 12:09 — REGNUM ЮНИСЕФ представила новый отчёт, согласно которому в Таджикистане 94% детей в возрасте до 5 лет имеютсвидетельства о рождении.

Специалисты ЮНИСЕФ подчеркнули, что количество детей, чьё рождение зарегистрировано официально, в мире в целом и в Таджикистане в частности значительно увеличилось.

В докладе отмечается, что подобная положительная динамика в стране стала возможной благодаря реформе системы регистрации актов гражданского состояния, которую начало проводить правительство Таджикистана. Так, в течение первых трёх месяцев после рождения ребенка регистрация рождения проводится абсолютно бесплатно.

В докладе говорится, что в мире до сих пор 166 млн детей, то есть каждый четвертый ребенок в возрасте до пяти лет остаётся незарегистрированным. Доля зарегистрированных во всем мире детей в возрасте до пяти лет за последнее десятилетие выросла примерно на 20%. Десять лет назад этот показатель составлял 63%, тогда как сейчас — 75%.

В отчёте специалисты проанализировали данные по 174 странам мира.