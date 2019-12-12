Новосибирск, , 12:09 — REGNUM Подростки, которые нападали и грабили жителей Первомайского района Новосибирска, установлены, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области.

В управлении уточнили, что 10 декабря с заявлением о грабеже в полицию обратился 59-летний житель Первомайского района. Он рассказал, что поздно вечером в подъезде дома по улице Одоевского несколько подростков отобрали у него покупки и скрылись. Прибывшие на место преступления полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

«В настоящее время все лица в возрасте от 13 до 17 лет установлены и по мере доставления опрашиваются сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые из несовершеннолетних состоят на профилактическом учёте в отделе полиции», — отметили в региональном ГУ МВД РФ.

Тем временем, Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Грабёж» (ч.2 ст.161 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Первомайского района Новосибирска пожаловались, что группа школьников держит в страхе весь район.

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