Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновской области на площадках УФСИН планируют организовать производство по глубокой переработке вторсырья — в частности, пластика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы по итогам встречи главного инспектора по охране окружающей среды Гульнары Рахматулиной с «мусорными» операторами и представителями УФСИН.

Речь идёт о создании специализированной площадки для глубокой переработки вторсырья на территории исправительных колоний в Ульяновской области. На первом этапе планируется перерабатывать пластик, который потом будет использоваться для производства товаров народного потребления.

«Все возможности и ресурсы для реализации этой идеи у УФСИН есть, в настоящее время ведутся подготовительные работы», — говорят в министерстве.

Отметим, что ранее четвёртый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами предоставил на своей площадке рабочие места для осуждённых.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в 13 муниципалитетах Ульяновской области действовала акция «Чистая амнистия». Жителям, которые до сих пор не получили лицевые счета для начисления платы за сбор и вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов), предлагали «выйти из тени»: им «простили» всю сумму долга и начнут начислять плату с ноября 2019 года. По данным министерства, в первой половине ноября предоставленной возможностью воспользовались порядка 2000 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Сортировать мусор в Ульяновской области предложат заключённым