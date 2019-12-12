Москва, , 12:06 — REGNUM Каждый десятый житель России (11%) планирует не дарить подарки на Новый год, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Большинство же жителей России (74%) готовят новогодние подарки. 38% опрошенных будут дарить подарки родственникам, любимых будут поздравлять 38%.

Друзьям готовят подарки на Новый год 24% граждан, коллегам по работе — 12%. Купят сами себе праздничный подарок 11% респондентов.

Опрос проведен 25 ноября — 7 декабря 2019 года в 675 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 5000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на получение годовой премии рассчитывают 29% работающих жителей России.

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