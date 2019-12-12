Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении петербуржца, который в состоянии аффекта напал с топором на двух брокеров, потерявших, как он считал, его деньги. Об этом сообщает 12 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, как полагает следствие, Александр Скрипкин был клиентам ООО «БКС», куда он вложил свои деньги для увеличения дохода. Однако брокеры никаких операций не проводили, однако просили клиента внести дополнительную сумму. В конце концов мужчина лишился вложенных средств.

30 июля 2019 года взволнованный мужчина приехал в офисе ООО «БКС», чтобы проговорить с брокерами, но разговора не получилось. У Скрипкина, по данным следствия, «возникло сильное душевное волнение (аффект)» и он, вооружившись топором, напал на сотрудников фирмы.

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В результате один брокер получил не менее одного удара топором в голову (без установления телесных повреждений), второй — не менее двух ударов топором по телу (средняя степень тяжести), третий потерпевший получил не менее одного удара топором (тяжкий вред).

«К производству уголовное дело пока не принято», — уточнили в пресс-службе судов.

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