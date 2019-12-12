Омск, , 12:00 — REGNUM Сотрудники МЧС и добровольцы готовят омичей к безопасному Новому году, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в областном главке ведомства.

К профилактической работе сотрудники МЧС привлекли студентов. Спасатели и добровольцы встретились со старшими по домам, вручили продавцам новогодних сувениров и товаров памятки по безопасному использованию пиротехнической продукции. Также они обошли многоквартирные дома и рассказали жителям о мерах безопасности в период длительных праздничных выходных.

На встрече прозвучала информация об опасности перегрузки электросети, неправильной эксплуатацией электроприборов и так далее. Кроме того, пожарные детально объяснили, как безопасно использовать пиротехнику.

На рынке «Заря» профилактический отряд искал нелегальные точки реализации пиротехнических изделий. Таковых обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани проверят магазины с пиротехникой.