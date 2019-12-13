Москва, 13 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 декабря: началась Городокская наступательная операция.
13 декабря 1943 года началась Городокская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта. Цель — ликвидация так называемого Городокского выступа с последующим наступлением на витебском направлении.
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