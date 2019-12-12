Хасавюрт, Дагестан, , 12:05 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту жестокого обращения с бездомными собаками в приюте для животных в городе Хасавюрте. Об этом ИА REGNUM 12 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, ранее в дагестанском сегменте социальных сетей появились сообщения о десятках убитых в Хасавюрте бродячих собак со вспоротыми животами, которых обнаружили зоозащитники. Трупы, как отмечалось, находились в одном из оврагов города, недалеко от местного приюта ООО «Коммунальщик».

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов на своей странице в Instagram сообщил, что направил в прокуратуру Дагестана и МВД по республике депутатский запрос с требованием организовать проверку и возбудить уголовные дела в связи с жестоким обращением с животными и, возможно, халатностью чиновников.

«По факту жестокого обращения с животными следственным отделом ОМВД России по Хасавюртовскому району возбуждено и расследуется уголовное дело. Ход расследования прокуратурой города поставлен на контроль», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в деятельности ООО «Коммунальщик», занимающейся отловом и стерилизацией бродячих животных в Хасавюрте, выявлены и другие серьёзные нарушения. Так, в приюте не проводился осмотр животных и не осуществлялись их обязательное карантирование в течение 10 дней после стерилизации, не проводилась вакцинация животных против бешенства и иных заболеваний, не размещалась в интернете информация о находящихся в приютах животных и другие.

В связи с этим прокуратура направила в Хасавюртовский районный суд исковое заявление об обязании ООО «Коммунальщик» устранить выявленные нарушения и организовать деятельность приюта в соответствие с требованиями действующего законодательства.

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