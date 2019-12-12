Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Эксперты Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге изучили официальные данные полиции обо всех совершенных в России преступлениях и потерпевших за 2013−2014 годы и выяснили, что чаще всего насильственные преступления в России совершают маргинальные личности, а их жертвами становятся мужчины средних лет.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Насильственная преступность в России: жертвы и преступления», опубликованном на сайте ЕУСПб.

Как отметил автор исследования Кирилл Титаев, официальные данные о тяжкой насильственной преступности в России вполне отражают реальность. Чаще всего такие преступления совершают лица с низким социальным статусом, а почти половина (48,9%) всех раскрытых преступлений такого рода — это преступления безработных против безработных, при том, что лиц данной категории — всего 4% от общего количества населения.

«Более трех четвертей (77,5%) — это преступления, где и преступник, и жертва занимались физическим трудом или были безработными. Среди всех преступлений (включая нераскрытые), те, где жертвами были безработные, составляют 66,1%, рабочие — 18,2%. Среди преступников на долю безработных приходится 68,7%, рабочих — 20,2%», — отмечено в исследовании.

Большая часть насильственных преступлений — бытовые, девять из десяти — 88,6% — совершаются в жилье и рядом с ним (лифтах, подъездах, дворах). При этом 70% из них совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, статистика показала, что чем ниже социальный статус жертвы, тем с большей вероятностью криминальная травма или смерть происходят именно в жилом помещении. В сельской местности удельная частота насильственных преступлений выше, чем в городах, в малых городах — выше, чем в крупных.

«Несмотря на важность проблемы агрессии в отношении женщин и детей, эти группы не являются основными жертвами. Вместе все несовершеннолетние и все женщины составляют 22,9% всех пострадавших. Типичная жертва серьезного насилия в России — это трудоспособный мужчина 25−49 лет: они стали жертвами 51,3% преступлений, притом что в населении эта группа составляет 18,4%», — отмечает Титаев.

Таким образом стать жертвой насилия у безработного жителя России шансов в 18 раз больше, чем у среднестатистического гражданина, а у бюджетника — в 50 раз меньше.

Наиболее вероятная жертва насильственного преступлени — мужчина 30−49 лет, а наименее вероятная — девочка в возрасте от года до 13 лет.