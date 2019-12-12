Омск, , 11:46 — REGNUM Открыта мемориальная доска первому органному мастеру Омска Виктору Якшину. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в мэрии города.

Мемориальную доску торжественно открыли в Ленинском округе. Здесь в доме № 69 по проспекту Карла Маркса жил известный реставратор музыкальных инструментов.

Яшкин являлся единственным в Омске специалистом по настройке органа. Этот инструмент в 1983 году привезли в Омск из Чехии. Мастер настраивал его перед выступлениями выдающихся исполнителей-органистов.

«Благодаря единственному в то время в Сибири органному мастеру оказалось возможным проведение не имеющей аналогов в мире операции по переносу и реконструкции органа из Омского Свято-Никольского собора, где первоначально был размещен орган, в Органный зал Омской филармонии», — говорится в сообщении мэрии.

На открытии мемориальной доски омскому мастеру присутствовали его родственники, учащиеся лицея №92 и жители дома.

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