Москва, , 11:51 — REGNUM Строительство станции метро «Троицк» поможет разгрузить автомобильные дороги Москвы на 26 процентов. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГБУ «Мостранспроект».

Разгрузят, в основном, Калужское шоссе. Если у жителей Троицка будет возможность добраться в центр Москвы на метро, они откажутся от ежедневных поездок на личном автомобиле, считают в организации.

Это, в свою очередь, позволит улучшить экологическую обстановку в близлежащих районах. «Количество выбросов от автомобилей и автобусов уменьшится на 35%, а уровень шума сократится на 30%», — говорится в сообщении.

Напомним, жители Троицка смогут проголосовать за место строительства станции метро.

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