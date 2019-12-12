Посёлок городского типа Савино, Ивановская область, , 11:40 — REGNUM Новая школа на 700 мест откроется в посёлке Савино Ивановской области уже в начале 2020 года, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе правительства области.

В настоящее время собственно строительство школы завершено, выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Сейчас в новой школе устанавливают мебель, оборудование, учреждение проходит процедуру лицензирования. В школе предусмотрены хореографический и два спортивных зала, библиотека, актовый зал с эстрадой, музей, киностудия, мастерские по дереву и металлу, швейная мастерская, кабинет домоводства, мастерская живописи, лифты для маломобильных групп, отдельный блок для учащихся младших классов и дошкольников с игровыми и спальными местами, пищевой блок на 250 мест. Школа рассчитана на 700 мест, учеников она должна принять уже в новой четверти. На строительство школы из федерального бюджета регион получил 590,95 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новой школы было анонсировано властями региона в 2016 году, после того как прокуратура через суд потребовала закрыть старую школу.

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