Посёлок Домбаровский, Оренбургская область, , 11:42 — REGNUM В Домбаровском районе Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку сотруднику полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в отделе полиции 39-летний мужчина предлагал 150 тыс. рублей за то, чтобы нарушителя правил дорожного движения не привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

По факту покушения на дачу взятки СУ СКР по региону возбудило уголовное дело. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 4,5 млн рублей.