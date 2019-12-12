Волгоград, , 11:28 — REGNUM К крупным штрафам за продажу медицинских справок приговорили врача и медсестру районной поликлиники Волгограда. При этом суд лишил доктора права заниматься врачебной деятельностью. Уголовное дело в отношении работниц было возбуждено по четырём статьям, сообщили 12 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В феврале 2019 года местный предприниматель поинтересовался у медицинской сестры отделения платных услуг поликлиники, сможет ли она помочь в оформлении справок для водителей. Женщина согласилась за три тысячи рублей выдать документ без проведения фактического осмотра граждан и без справок психоневрологического и наркологического диспансеров. На следующий день мужчина передал медсестре копии 11 паспортов, а затем перечислил на её банковскую карту 33 тысячи рублей. Обвиняемая заполнила бланки, отдала их врачу для утверждения и заплатила за каждую подпись по одной тысяче рублей. Через неделю подобную схему осуществили с ещё 11 паспортами, но выдать справки злоумышленники не успели — их деятельность пресекли силовики.

Краснооктябрьский районный суд приговорил врача поликлиники к штрафу в размере 860 тысяч рублей и лишил её права заниматься врачебной деятельностью. Медицинской сестре назначено 150 тысяч рублей штрафа.