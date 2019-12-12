Красноярск, , 11:34 — REGNUM Более 800 жителей Красноярского края в 2019 году лишились права выезда за границу из-за долгов по ЖКХ. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП).

Законодательство позволяет ограничить должникам выезд за пределы Российской Федерации. Просроченные счета за электроэнергию, тепло, воду и газ могут испортить новогодние праздники, если сумма долга достигнет 30 тысяч рублей. Если же время просрочки достигнет двух месяцев — «запретный» порог может снизиться до 10 тысяч рублей.

УФССП напоминает, что в случае запрета выезда по этой причине, туристическая компания не возвращает должнику стоимость неиспользованной заграничной поездки. Проверить свой статус можно на региональном сайте службы.