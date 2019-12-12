Магас, , 12:04 — REGNUM Полномочные представители Ингушетия в субъектах РФ обратились с просьбой освободить арестованных в марте участников акций протеста против соглашения об установлении границ с Чечней. Письмо, подписанное 38 полпредами, направлено в администрацию главы республики Махмуда-Али Калиматова.

«Мы с болью и грустью обращаемся к вам одной убедительной просьбой — об оказании помощи в освобождении из мест лишения свободы наших соотечественников, ингушей», — сказано в обращении, выдержки из которого приводит ингушский портал «Фортанга».

В письме отмечается, что вина арестованных лишь в том, что они хотели «свободной жизни, любить и созидать, как на своей малой Родине, так и в России». Авторы также заявляют, что с надеждой отнеслись к избранию нового главы республики, при этом их надежды актуальны и сегодня.

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Напомним, 26 сентября 2018 года Юнус-Бек Евкуров, который тогда возглавлял Ингушетию, и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя соседними субъектами, которое было ратифицировано парламентами двух республик. Затем Евкуров и Кадыров подписали законопроекты о его утверждении.

Документ предполагал равноценный обмен территориями, однако не всех жителей Ингушетии устроил такой размен. В Магасе 4 октября началась несанкционированная акция протеста: тысячи митингующих требовали вернуть Ингушетии исконные земли и отправить Евкурова в отставку, обвинив его в предательстве интересов республики.

Впоследствии Евкуров попытался принять закон «О референдуме Республики Ингушетия», по которому стало бы возможным изменение границ региона без проведения общенародного референдума. Такое решение властей вновь вызвало массовый протест и митинги 26−27 марта 2019 года. В результате были задержаны и арестованы более 30 активистов, среди которых и двое старейшин.

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