Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген удостоен звания заслуженного деятеля Казахстана. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 12 декабря в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер вручил государственные награды спортсменам, военнослужащим, артистам, бизнесменам, врачам, деятелям культуры и науки. Награждение приурочено к Дню независимости Казахстана.

Заслуженными деятелями Казахстана также стали еще 35 видных представителей науки и культуры. Звания Героя труда Казахстана удостоена певица Роза Рымбаева.

Напомним, 10 декабря в Нью-Йорке прошел первый сольный концерт Димаша Кудайбергена. Арена Barclays Center собрала тысячи поклонников молодого казахстанского исполнителя.

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