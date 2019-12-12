Бишкек, , 10:51 — REGNUM Работники Ошского рынка в Бишкеке, протестующие против его закрытия, требуют подключить рынок к электрической сети. Об этом 12 декабря сообщает издание 24. kg со ссылкой на заместителя акима (главы) Ленинского района Чынасыл Чыныбаева.

На протестной акции собралось около 100 человек. Они заявили, что работники рынка отказываются переезжать в новое здание. Чыныбаев отметил, что ЗАО «Беркет» взяло в аренду земельный участок в 2010 году под строительство многоуровневой парковки с элементами торговли.

Представитель власти добавил, что ЗАО «Беркет» приняло решение о сносе контейнерных рядов и начале строительства нового объекта.

Напомним, в апреле 2019 года у торговцев Ошского рынка в Бишкеке истек срок договора аренды мест. ЗАО «Беркет» отказалось продлить срок аренды, так как на месте торговых рядов планируется построить новый торговый комплекс.

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